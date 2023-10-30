МОЗ Дагестану повідомило про 20 постраждалих в аеропорту Махачкали під час єврейського погрому

МОЗ Дагестану заявило, що внаслідок зіткнень погромників з поліцейськими в аеропорту Махачкали постраждали понад 20 людей. Десяти з них надають допомогу у різних лікарнях міста, двоє перебувають у тяжкому стані. Ще десять отримали легкі поранення.

За даними Baza, поранено в тому числі четверо поліцейських. Вони отримали поранення, коли розлючений натовп антисемітів закидав їх камінням. Одному влучили каменем у чоло. В інших забиті місця, струси мозку, травма живота. Також під час заворушень постраждали й двоє цивільних, пише канал. Усі постраждалі отримують медичну допомогу у різних клініках Махачкали.

Mash Gor пише про 10 постраждалих. За даними каналу, командир одного з полків ППС надійшов до лікарів із переломом щелепи, всього постраждали шість поліцейських.

Незабаром після того, як дагестанська влада запевнила, що ситуацію в аеропорту Махачкали взято під контроль, Telegram-канали поширили відео, на яких видно величезний натовп людей, який проник на злітно-посадкову смугу. На відео чути стрілянину і видно, як погромники закидають правоохоронців камінням.

Пасажирка рейсу Дубай-Махачкала розповіла раніше, що вони перебувають на борту літака в аеропорту столиці Дагестану вже три години. На борту немає лікаря і немає їжі. Baza написала пізніше, що літак уже “відбуксували”, а пасажирів розмістили у готелі.