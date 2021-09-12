У Росії покидьок побив та пограбував 9-річну дівчинку

В Росії дорослий чоловік серед білого дня побив та пограбував 9-річну дівчинку.

Інцидент стався 11 вересня близько 14:00 у Солнечногорську Московської області, передає Telegram-канал Mash.

На кадрах можна бачити, як чоловік підходить до дитини ззаду, хватає дівчинку за шию та відтягує вбік.

Грабіжник двічі вдарив дівчинку по обличчю, а потім відібрав у неї мобільний телефон.

Повідомляється, що підозрюваного вже затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження про грабіж із застосуванням насильства. // «ФАКТИ»