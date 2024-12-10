Тимчасовий уряд Сирії очолить Мухаммед аль-Башир
Тимчасовий уряд Сирії доручено сформувати Мухаммеду Баширу, повідомляє у вівторок ЕФЕ.
“Перехідний уряд працюватиме протягом трьох місяців під керівництвом Мухаммеда Башира”, – наводить агентство повідомлення представників нинішньої влади Сирії в ефірі сирійського телебачення.
Сам Башир повідомив, що обійматиме цю посаду до 1 березня 2025 року.
Башир раніше очолював так званий уряд національного порятунку Сирії. Він інженер, також має богословську освіту. // Інтерфакс-Україна
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