Тимчасовий уряд Сирії очолить Мухаммед аль-Башир

Тимчасовий уряд Сирії доручено сформувати Мухаммеду Баширу, повідомляє у вівторок ЕФЕ.

“Перехідний уряд працюватиме протягом трьох місяців під керівництвом Мухаммеда Башира”, – наводить агентство повідомлення представників нинішньої влади Сирії в ефірі сирійського телебачення.

Сам Башир повідомив, що обійматиме цю посаду до 1 березня 2025 року.

Башир раніше очолював так званий уряд національного порятунку Сирії. Він інженер, також має богословську освіту. // Інтерфакс-Україна