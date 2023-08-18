Росія через Інтернет вербує шпигунів в Польщі для стеження за поставками зброї, – WP

Російські розвідувальні агентства створили мережу аматорів для операцій, що включали диверсії на території Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними видання, на початку цього року на сайтах Польщі почали з’являтись загадкові списки вакансій. Завдання були пов’язані з розклеюванням рекламних листівок чи вивішуванням вивісок в громадських місцях. Тим часом як оплата була мізерною.

Невдовзі респонденти зрозуміли, що є підступ: вакансії передбачали розповсюдження проросійської пропаганди від імені анонімного роботодавця. Для тих, хто все одно бажав виконати завдання, робота набула більш зловісного оберту.

За словами польських слідчих, протягом кількох тижнів новобранцям було доручено:

розвідувати морські порти Польщі,

розміщувати камери вздовж залізниць,

ховати пристрої відстеження у військових вантажах.

У березні, виконавцям надійшли разючі накази скинути з рейок потяги зі зброєю в Україну.

Тепер польська влада вважає, що таємничим роботодавцем була російська військова розвідка ГРУ, і що зірвана операція становила найсерйознішу російську загрозу на території НАТО з моменту вторгнення Москви в Україну минулого року.

Мета Росії полягала в тому, щоб перервати трубопровід зброї через Польщу, на який припадає понад 80 відсотків військової техніки, що постачається в Україну, величезний потік, який змінив хід війни і який Росія, здавалося, була безпорадною перекрити, вважають польські та західні. співробітники служби безпеки.

Російські шпигуни в Польщі

Нещодавно в Польщі затримали агента Росії, який стежив за військовими об’єктами й морськими портами в країні. За словами міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуша Камінського, це була 15 людина, яку затримали в рамках розслідування проти шпигунської мережі.

Про перші затримання російських шпигунів стало відомо ще в середині березня. Через їх діяльність на залізничних коліях та в об’єктах критичної інфраструктури країни – було запроваджено режим підвищеної готовності.