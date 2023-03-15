Програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей очолює син генерала російської розвідки – ЗМІ

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Батько 39-річного росіянина Ігоря Небиваєва, який є виконавчим директором програми Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей Moneyval, ймовірно, є генералом Служби зовнішньої розвідки Росії.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє видання Bild із посиланням на джерела.

 

Ігор Небиваєв. Фото: Bild

Ім’я Небиваєва вказане на офіційному сайті Moneyval, але про його родинні зв’язки досі публічно не повідомлялося. За даними Bild, 68-річний Владімір Небиваєв служить у Москві і є генералом СЗР.

Вважається, що Служба зовнішньої розвідки відповідальна, серед іншого, за отруєння Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році. Після тих подій Україна вислала кількох російських дипломатів під прикриттям, зокрема й Небиваєва.

Крім того, батько й син Небиваєви досі зареєстровані в одній квартирі в Москві. Ігор Небиваєв не відповів на запит Bild про коментар.

Про Ігоря Небиваєва відомо, що він є випускником Московського університету імені Ломоносова. Як пише Bild, керівництво програмою Ради Європи дає йому “уявлення про заходи, що вживаються країнами-членами проти відмивання грошей – проте російське відмивання грошей повсюдно присутнє в Європі”.

Як відомо, у березні 2022 року Рада Європи вигнала Росію зі свого складу у відповідь на широкомасштабну агресію РФ проти України. Водночас зі 120 росіян, які працювали в РЄ, близько 90 станом на зараз зберегли свої робочі місця – насамперед ті, хто має подвійне громадянство.

Співрозмовники Bild у Раді Європи вказують, що серед росіян є віддані і лояльні співробітники, але сумніви щодо них залишаються.

“Звичайно, зараз стоїть питання довіри до цих людей. Ці люди тепер мають доступ до конфіденційних даних, а також можуть брати участь у розробці керівних принципів і, таким чином, впливати на них”, – цитує видання одного з них.

Як повідомлялось, генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла заявив голові латвійської делегації Ріхардсу Колсу, що його слова про перекладачку Дар’ю Боярську з Росії – яку він начебто порівняв зі шпигункою Анною Чапман – можуть розцінюватись як наклеп і підлягати судовому переслідуванню.

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