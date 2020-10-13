В российском Саратове «друг семьи» годами насиловал школьницу

О произошедшем мать девочки узнала из смс-переписки

В Саратове 56-летнего местного жителя будут судить за развращение и изнасилование школьницы. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

По информации ведомства, следственным отделом по Волжскому району завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении четырех эпизодов преступления в отношении несовершеннолетней девочки.

Сообщается, что житель Саратова на правах «друга семьи» приходил в гости к знакомой, воспитывающей дочь 2007 года рождения. Как заявили в Следственном комитете, в июне 2017 года мужчина три раза совершал в отношении 10-летней девочки действия сексуального характера. Школьница решила никому ничего не сообщать о произошедшем.

Почувствовав безнаказанность, в августе 2019 года мужчина снова совершил в отношении дочери знакомой действия сексуального характера, после чего изнасиловал ее, поделились подробностями в следствии. В ноябре того же года, злоумышленник развратил все ту же 12-летнюю девочку. «О случившемся мать девочки узнала из смс-переписки мужчины с дочерью и обратилась с заявлением в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого взяли под стражу, мужчина отказался признать свою вину. Уголовное дело направлено в суд. // МК