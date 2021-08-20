В российском Иваново уголовник в одних трусах вломился в детский сад через стеклянную дверь

В Иваново полиция расследует странное происшествие в одном из детских садов города.

Как сообщает IvanovoNews, днем 20 августа в детсад во Фрунзенском районе пытался прорваться молодой мужчина, на котором из одежды были только трусы. Сообщается, что неадекватный гражданин хотел забежать внутрь здания, но не заметил стеклянной двери, потому с разбегу врезался в нее и разбил, что привело к многочисленным порезам.

Прибывшим на место полицейским гражданин не смог ничего толком объяснить. Он рассказал только, что прошлым вечером выпивал.

Правоохранители выяснили, что нарушитель — 24-летний житель города Кохмы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Предварительно его доставили в больницу для оказания медпомощи.

В МВД добавили, что сотрудники детсада повели себя профессионально, никто из детей не пострадал. // МК