Жительница Подмосковья застала мужа в постели с 14-летней дочерью

Мужчина развращал ребенка на протяжении нескольких лет

Отчим на протяжении четырех лет насиловал свою малолетнюю падчерицу и заставлял смотреть порнофильмы. В полицию педофила сдала супруга, которая застукала благоверного в постели с 14-летней дочерью.

Как стало известно «МК», в 2007 году молодая женщина из подмосковных Химок Елена (все имена изменены) познакомилась с местным жителем Сергеем. Вскоре они стали жить вместе. У Елены от первого брака уже было двое детей – дочка Ирина 2006 года рождения и младший сын Иван. В 2010 году пара решила пожениться, и у них родился сын. Вроде бы в семье все было хорошо, дочка женщины хорошо приняла ее нового мужа, но Елена даже и не подозревала, за какое чудовище она вышла замуж.

Ночью 18 апреля Елена проснулась и, не обнаружив рядом с собой супруга, вышла в коридор. Из комнаты дочери доносились какие-то странные звуки. Открыв дверь, Елена обомлела: Сергей занимался сексом с ее 14-летней дочерью. Женщина сразу же позвонила в полицию, и извращенца задержали.

Маме и полицейским девочка рассказала, что все началось в 2017 году: как-то раз она осталась дома только с отчимом. Он включил падчерице порнофильм, комментировал его и спросил: «Не хочешь ли ты так же?» Девочка ответила отказом, но Сергей был настойчив, стал приставать к падчерице и все-таки склонил ее к сексу. После этого он убедил ребенка, что это их игра, о которой никому и никогда нельзя рассказывать. Подонок не угрожал, а действовал хитростью, и девочка доверилась насильнику.

Задержанный пока признался только в одном эпизоде – когда его с школьницей застала супруга. По его словам, у них с Еленой сильно испортились отношения из-за бытовых конфликтов, жена подумывала о разводе, и таким образом он якобы пытался отомстить женщине.

Сотрудниками Следственного комитета в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста); решается вопрос об аресте подозреваемого.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.