Замах на Фіцо: письменник пояснив, чому стріляв у прем’єр-міністра Словаччини
Письменник Юрай Чинтула заявив, що не погоджується з політикою уряду.
Письменник Юрай Чинтула, який у середу, 15 травня, вчинив замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив свій мотив. Словацьке видання Plus JEDEN DEŇ опублікувало відео, ймовірно, з поліцейської дільниці, де наразі перебуває затриманий.
«Я не погоджуюся із політикою влади. Чому засоби масової інформації ліквідують, чому нападають на RTVS (словацький телеканал – «Главком»)? Чому людей звільняють?», – каже він на оприлюднених кадрах.
Раніше міністр праці Словаччини Ерік Томаш Міністр сказав, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів. Більш детальну інформацію Томаш не розкрив. // ГлавкомTweet