Труп російського топ-дипломата знайшли в турецькому готелі

Керівник департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ РФ Ніколай Кобринець був знайдений мертвим у своєму готельному номері в районі Таксім, що в турецькому Стамбулі.

Про це повідомив турецький телеканал NTV, пише “Європейська правда“.

Російський дипломат приїхав до Стамбула на зустріч послів. Колеги росіянина намагалися до нього додзвонитися після того, як той не прийшов на ранкову зустріч. Після цього співробітники готелю зайшли в номер Кобринця і знайшли його тіло.

За попередніми даними слідства, Кобринець помер від серцевого нападу. Його тіло доставили в морг в морг Інституту судової медицини в Бахчеліевлер Єнібосна для встановлення точної причини смерті..

Пресслужба МЗС РФ підтвердила дані про смерть Кобринця, однак не уточнила, що стало причиною.