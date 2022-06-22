У Німеччині розпочали розслідування щодо Google Maps

У Німеччині розпочали розслідування щодо Google Germany та материнської компанії Alphabet Inc щодо можливих антиконкурентних обмежень на платформі Google Maps.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“У нас є інформація, яка свідчить про те, що Google, можливо, обмежує поєднання власних картографічних сервісів із сторонніми картографічними сервісами”, — сказав голова Bundeskartellamt Андреас Мундт.

Він сказав, що приклади цього можуть стосуватися вбудовування даних — про місцезнаходження Google Maps, функції пошуку або Google Street View у карти — не надані Google.

Регулятор вивчає, чи “може це дозволити Google ще більше розширити свої позиції щодо певних картографічних сервісів”, додав він.

Представник Google сказав, що компанія співпрацює з регуляторами і відповість на будь-які запитання щодо свого бізнесу.

Згідно з новими правилами, які набули чинності минулого року, регулятор може заборонити компаніям з певною ринковою вагою здійснювати дії, які завдають шкоди конкуренції.

Офіс у Німеччині скористався правилами, щоб розпочати паралельні розслідування умов Google щодо обробки даних і Google News Showcase, а також технічних гігантів Facebook і Amazon.