Трамп підписав укази про тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю

Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Про це йдеться в повідомленні The Washington Post, передає Укрінформ.

«Американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю», – цитує видання президента США.

Відповідно до торгівельної угоди, яку Трамп підписав під час свого першого терміну, більшість товарів із Канади й Мексики не тарифікувалися, тоді як багато китайських товарів оподатковувалися на рівні до 25%. Нові тарифи стануть додатковим навантаженням на імпортерів.

За словами офіційного представника Білого дому, який спілкувався із журналістами в суботу, Трамп підписав загалом три укази, які встановлюють додаткові тарифи. Це стало першим кроком з боку адміністрації Трампа в його другій торгівельній війні, зазначає The Washington Post.

Водночас уточнюється, що США відсьогодні вводять 10% мита на сиру нафту з Канади.