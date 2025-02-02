Трамп підписав укази про тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю
Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.
Про це йдеться в повідомленні The Washington Post, передає Укрінформ.
«Американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю», – цитує видання президента США.
За словами офіційного представника Білого дому, який спілкувався із журналістами в суботу, Трамп підписав загалом три укази, які встановлюють додаткові тарифи. Це стало першим кроком з боку адміністрації Трампа в його другій торгівельній війні, зазначає The Washington Post.
Водночас уточнюється, що США відсьогодні вводять 10% мита на сиру нафту з Канади.Tweet