У Білорусі горів нафтопереробний завод, про підготовку російської диверсії на якому попереджала СБУ

На території Мозирського нафтопереробного заводу в білорусі сталася пожежа.

Про це пише УНН із посиланням на білоруські ЗМІ.

На території Мозирського НПЗ в білорусі спалахнула пожежа. Прибувши на місце, рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території заводу.

“Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ „мозирський НПЗ“ у м. мозирі гомельської області”, — повідомляє білоруський мнс.

За даними відомства, постраждалих немає. А причина пожежі ще встановлюється.

Раніше Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації “під чужим прапором” на стратегічному об’єкті білорусі — Мозирському нафтопереробному заводі.

За даними СБУ, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових зс рф та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію білорусі під виглядом “вагнерівців”. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе “українських диверсантів”. У скоєному рф планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави, додали у СБУ.

Про схожий інцидент рятувальники повідомляли в січні. Співробітники Мозирського НПЗ тоді розповіли, що стався вихід газу і дизельної фракції, через що почалося факельне горіння поруч з однією з установок.