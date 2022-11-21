Туреччина зазнала ракетних ударів: є загиблі

Курдська збройна організація YPG завдала ракетних ударів по півдні Туреччини. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Обстріл прикордонного району Каркамиш провінції Газіантеп провадився з півночі Сирії.

За інформацією турецької влади, курдські ополченці випустили по району Каркомиш 5 ракет.

За деякими даними, вибухи сталися на території одного з ліцеїв. Крім того зафіксовано потрапляння до двох житлових будинків.

Ще один снаряд потрапив у фуру.

На тлі ракетної атаки президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара розглядає можливість проведення наземної операції в Сирії та Іраку після повітряної частини.