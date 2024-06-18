Варшава заборонила українським водіям працювати у таксі без отримання польських прав
Зміна правил покликана поліпшити безпеку і не дозволити водіям без польських водійських прав заробляли на перевезенні людей
Водії, які використовують застосунки для пасажирських перевезень у Польщі, повинні мати польські водійські права. Про це повідомляє Польське радіо.
«Водійські права, видані у Польщі, є у наших інформаційних базах. А тому поліція може легко довідатися, чи водій має права», – пояснює Роберт Опас з Бюро дорожнього руху Головної комендатури поліції.
«Більшість таксистів, котрі працюють у Польщі, – це особи із трьох країн: України, Білорусі та Грузії. Ці країни отримують польські водійські права на засадах їх заміни після підтвердження», – говорить він.
Для звернення щодо отримання польських водійських прав потрібно провести у Польщі понад 185 днів. У результаті водіїв може стати менше і, як інформують перевізники, це може призвести до зростання цін для клієнтів. // ГлавкомTweet