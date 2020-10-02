Главред российского интернет-СМИ совершила самосожжение у здания МВД

Перед этим женщина написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Главный редактор российского интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина подожгла себя у Министерства внутренних дел в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщали местные СМИ, однако имя погибшей не указывали. Позже стало известно, что это Славина.

Женщина скончалась на месте. Незадолго до самоубийства Славина написала в фейсбуке пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне она рассказала, что к ней домой приходили с обыском, который мог быть связан с делом «Открытой России».

«Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли, — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкаю во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства», — написала женщина за день до самоубийства. // LB.ua