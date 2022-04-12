У Польщі затримали росіянина, підозрюваного у шпигунстві

Польська прокуратура заявила про затримання росіянина, який постійно проживав на території країни. Його підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

«Висновки Служби військової контррозвідки свідчать про те, що чоловік займався шпигунською діяльністю на користь розвідки Російської Федерації. Він мав, серед іншого, збирати інформацію про військові частини, їх техніку та укомплектованість», — йдеться в повідомленні.

Прокуратура оголосила росіянину про підозру в шпигунстві. За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному тимчасовий арешт на три місяці. Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі.