В Беларуси будут сажать за подписку на Telegram-канал

Белорусское МВД планирует привлекать граждан к уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы и чаты, признанные в республике экстремистскими. Ранее подписка на признанные экстремистскими чаты и каналы расценивалась как административное правонарушение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Главного управления министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией страны.