Переворот в Нігері: сусіди склали план вторгнення, ультиматум спливає завтра

Якщо до завтра нігерійська хунта не поверне владу законному уряду, сусідні країни погрожують вдатися до застосування сили.

Міністри оборони країн Західної Африки склали план військового вторгнення в Нігер на випадок, якщо лідери військової хунти не виконають ультиматум і не повернуть владу законному уряду до завтра. Про це повідомляє Reuters.

Економічне співтовариство західноафриканських держав (ECOWAS) дало лідерам перевороту в Нігері час до неділі піти у відставку та відновити на посаді законно обраного президента Мохамеда Базума.

“Враховуючи його уранові та нафтові багатства та ключову роль у війні з ісламістськими повстанцями в регіоні Сахель, Нігер має стратегічне значення для Сполучених Штатів, Китаю, Європи та Росії”, – відзначає Reuters.

За словами комісара ECOWAS з політичних питань, миру та безпеки Абдель-Фатау Муса, план вторгнення передбачає, що рішення про час і місце першого удару буде ухвалене лідерами держав блоку і не буде розголошено заколотникам.

“Усі елементи, які будуть включені в будь-яке можливе втручання, були розроблені тут, включаючи необхідні ресурси, те, як і коли ми збираємося розгорнути сили”, – сказав він наприкінці триденної зустрічі в столиці Нігерії Абуджі.

Раніше ECOWAS вже запровадило санкції проти Нігеру та направило делегацію до столиці міста Ніамея в четвер, щоб знайти “дружнє рішення”. Але джерело в оточенні повідомило, що вони отримали відмову і довго не затрималися.

Президент Нігерії Бола Тінубу у листі, зачитаному в Сенаті вчора, сказав своєму уряду підготуватися до варіантів, включаючи розгортання військового персоналу. Сенегал також заявив, що надішле війська.

Переворот в Нігері – останні новини

Після військового перевороту в Нігері, що стався наприкінці липня, лідери сусідніх країн, що утворили військово-політичний блок ECOWAS, застосували санкції проти Нігеру і погрожують вдатися до військової сили, аби відновити законну владу в країні.

Франція, яка має свої військові бази на території Нігеру, відмовилася вивести війська на вимогу лідерів хунти. У разі вторгнення ECOWAS, імовірно французька армія підтримає їхні дії. Окрім французів, свої військові контингенти в країні також мають США, Німеччина та Італія. Між тим військові хунти сусідніх Малі та Буркіна-Фасо заявили, що стануть на захист лідерів заколоту в Нігері. // УНІАН