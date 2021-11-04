В Польше двое полицейских вывезли в лес и избили украинца

После инцидента мужчина обратился с жалобой в прокуратуру

В Польше полицейских подозревают в избиении 30-летнего украинца. Прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает naszamlawa.pl.

Избиение произошло еще 16 сентября, однако известно об этом стало лишь в ноябре. Как сообщают польские СМИ, 16 сентября в 22:00 польская полиция получила информацию о том, что на улице Жеромского в городе Млава группа мужчин устроила дебош. Они громко ссорились. На место инцидента прибыло двое полицейских, которые задержали 30-летнего украинца, превысив свои полномочия.

По словам районного прокурора города Млава Марцина Багинского, правоохранителей отстранили от работы.

«Из-за необоснованных мер принуждения у потерпевшего на 7 дней ухудшилось здоровье. Объяснения подозреваемых проверяются», — сообщил Марцин Багинский.

Как сообщило издание codziennikmlawski.pl, после инцидента пострадавший пришел в полицию, чтобы заявить о нарушениях во время задержания. Однако у него не приняли заявление, аргументируя это тем, что он в нетрезвом состоянии.

После неудачной попытки обратиться в полицию, мужчина обратился в прокуратуру. Он заявил, что польские полицейские якобы вывезли его в лес и один из них избил дубинкой. После этого правоохранители покинули пострадавшего в лесу.

Районный прокурор Млави сообщил, что за совершенное польским полицейским грозит до 5 лет лишения свободы. // «Сегодня»