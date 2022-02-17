В России полицейский-рогоносец вымогал деньги у двух росгвардейцев – любовников жены

Коп подкарауливал сержантов после встреч с супругой, грозил уголовным делом за изнасилование и предлагал «решить вопрос».

В Свердловской области задержали 37-летнего капитана полиции, который вымогал деньги у двух сержантов Росгвардии за секс со своей женой.

Как пишет ural.kp.ru, на оперативника пожаловались два росгвардейца из военной части №3275, в которой служит жена полицейского. Оба практически одновременно были в любовной связи с ней.

Обоих росгвардейцев полицейский подкарауливал после встреч с супругой, грозил уголовным делом за изнасилование и предлагал «решить вопрос» за деньги.

Одному сержанту капитан полиции выставил требование в 840 тысяч рублей с вариантом с рассрочкой, другому – 300 тысяч.

Отмечается, что попавшегося вымогателя уволили со службы, в отношении него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. // УНИАН