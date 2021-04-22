Москвичка, тайком родившая ребенка и убившая его, получила условный срок

Сложные отношения со свекровью пыталась сделать смягчающими обстоятельствами в своем уголовном деле жительница столицы, которая тайком родила ребенка и спрятала его в шкафу. Она пояснила, что именно упреки родственницы и толкнули ее на преступление.

Как в свое время сообщал «МК», 27 июня 2019 года врачи «скорой» в квартире на улице Широкая столкнулись со странной пациенткой: женщина истекала кровью, как будто при открывшемся кровотечении после родов. Но при этом пыталась уверить врачей, что у нее просто осложнение из-за кисты. Уже в больнице, под нажимом медиков, пациентка призналась, что утром родила ребенка и спрятала его в шкафу.

Родственники женщины сразу же поспешили домой, чтобы найти младенца. Малыш лежал в нижнем ящике стенного шкафа под грудой одежды и к тому же был с головой замотан в пеленки. И, увы, он был уже мертв.

Эксперты определили, что кроха родился доношенным, на 39-й неделе, и у него раскрылись легкие, а это значит, что некоторое время он дышал. Задохнулся младенец лишь в шкафу, когда у него оказались перекрыты дыхательные пути.

Внешне семья казалась благополучной: глава семейства работал водителем, в семье уже рос ребенок, с которым помогала бабушка. А сама женщина училась на заочном отделении института на логопеда.

Однако на самом деле не все было так безоблачно. Роженица призналась стражам порядка, что всем в семье заправляла свекровь, с которой отношения не сложились. Она якобы выговаривала невестке, приезжей из Саратовской области, что та плохая хозяйка и вышла замуж из-за московской прописки.

По словам женщины, именно поэтому она побоялась сообщить родственникам о своей второй беременности. Роды начались внезапно – в семь утра. Рожала женщина на полу в комнате, где спали муж и старший ребенок. Якобы, чтобы не испугать родных, она и спрятала новорожденного в шкаф. Предполагала, что с утра супруг поведет старшего ребенка в детский сад, и уже потом она решит, что делать с новорожденным. Однако после родов началось кровотечение, которое и спутало все планы.

Супруг женщины заметил следы крови на постельном белье и попросил свою маму вызвать «скорую». Мужчина был ошеломлен известием о втором малыше и его трагической гибели – и сразу же заявил, что будет разводиться и лишать супругу родительских прав. Свое намерение по поводу развода к приговору женщине он выполнил.

Женщине пришлось ответить перед законом по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Как сообщили «МК» в Бабушкинском суде, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. На основании ст. 73 УК РФ – наказание условное, с испытательным сроком три года.