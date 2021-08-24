В ООН заявили, що «Талібан» страчує мирних жителів Афганістану

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Під час позачергової сесії Ради ООН з прав людини, Бачелет заявила, що отримала докази серйозних порушень прав людини з боку талібів. Серед них вона виокремила “розстріли на місці” цивільних і колишніх силовиків Афганістану.

Крім того, Бачелет заявила про загрозу для представників етнічних та релігійних меншин, а також обшуки й погрози бойовиків “Талібану” в будинках цивільних та про примусову конфіскацію їхнього майна без суду.

Найближчим часом Рада ООН з прав людини планує ухвалити резолюцію щодо ситуації в Афганістані. Однак її проєкт, підготовлений Афганістаном, не містить згадок про “Талібан” і вимогу направити місію з розслідування порушень прав людини. // Букви