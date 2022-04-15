Кораблі НАТО увійшли в Балтійське море (відео)

Натовські кораблі простоять в терміналі ще як мінімум тиждень, а наступного тижня на зміну їм прийде вже інша група Військово-Морських сил альянсу.

Кораблі 1-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) увійшли до Балтійського моря і братимуть участь у навчаннях з сусідніми країнами-союзниками.

Як повідомляє Естонський портал ERR, група складається з п’яти кораблів і очолює її фрегат Королівського військово-морського флоту Нідерландів «De Zeven Provinciën».

Так, в Балтійське море увійшла частина кораблів групи SNMG1. Решта кораблів прийдуть вже в п’ятницю в термінал Талліннського порту.

Першорядне завдання — продемонструвати присутність союзників в регіоні Балтійського моря і провести спільні навчання з естонським військово-морським флотом.

Зазначимо, Північноатлантичний військовий альянс регулярно розгортає морські сили в Балтійському морі, щоб підтримувати оборонний потенціал відповідно до договірних зобов’язань. Три вже стоять в порту фрегата прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях, які називалися «Холодна відповідь».

Натовські кораблі простоять в терміналі ще як мінімум тиждень, а наступного тижня на зміну їм прийде вже інша група Військово-Морських сил альянсу.

УНІАН