Дружина наркобарона Ель Чапо Емма Коронель вийшла з в’язниці

У США звільнили з в’язниці Емму Коронель Айспуро — дружину ув’язненого мексиканського наркобарона Хоакіна Ель Чапо Гусмана, якого називають одним з найвідоміших злочинців сучасності.

Айспуро визнала себе винною в незаконному обігу наркотиків і в листопаді 2021 року отримала три роки в’язниці, але пізніше термін пом’якшили. Її звільнення підтвердили у Федеральному бюро в’язниць, передає BBC.

У червні 34-річну жінку перевели з федеральної в’язниці до тимчасового житла у Каліфорнії, де вона перебувала під наглядом влади. Тепер повідомляють, що вона залишила цей будинок і перебуває на волі.

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Чоловік Айспуро, наркобарон Ель Чапо Гусман, відбуває довічний термін у в’язниці суворого режиму в Колорадо. У серпні він надіслав рукописний лист владі з проханням дозволити його дружині та двом дочкам відвідати його у в’язниці суворого режиму.

У 2019 році 66-річного Гусмана визнали винним в керівництві картелем “Сіналоа”, що включало багаторічну контрабанду наркотиків, злочинну змову, викрадення та вбивства людей.

За оцінками американських правоохоронних органів, транснаціональна злочинна організація “Сіналоа”, що базується в Мексиці, за 25 років переправила до США контрабандою понад 1000 тонн кокаїну, марихуани, метамфетамінів і героїну.

ФОТО,GETTY IMAGES / Гусман, зображений тут у 1990-х роках, прославився своїми втечами з в’язниць суворого режиму, а також жорстокістю свого картеля

Щоб зміцнити його владу, наймані вбивці картелю викрадали, катували та вбивали членів конкурентних банд.

Картель “Сіналоа” також підкуповував поліцейських і високопосадовців у Мексиці й по всій Центральній Америці, щоб ті заплющували очі на контрабанду і навіть попереджали картель про майбутні рейди.

Емма Коронель Айспуро познайомилась з Гусманом, коли їй було 17 років. Вона брала участь у місцевому конкурсі краси.

Її батько, Інес Коронель, був членом картелю “Сіналоа” і зараз відбуває 10-річний термін у Мексиці за контрабанду наркотиків.

Гусман на той час керував картелем з різних укриттів на півночі Мексики після того, як у 2001 році він втік з в’язниці у пральному фургоні, сховавшись у кошику для білизни.

Ель Чапо і Айспуро оформили свої стосунки, коли Еммі було 18 років, хоча чи був їхній шлюб офіційно зареєстрований мексиканською владою, невідомо. Маючи громадянство США і Мексики, 2011 року Айспуро вирушила до Каліфорнії, щоб там народити своїх дочок-близнючок. Це означало, що діти автоматично отримували громадянство США.

У 2014 році Гусмана заарештували після 13 років в бігах. Його відправили до в’язниці суворого режиму “Альтіплано” в Мексиці.

Однак через 17 місяців він знову втік. Цього разу — скориставшись проритим спеціально для нього тунелем з освітленням та вентиляцією, який вів на прилеглий склад. Наркобарон провів у бігах пів року, але у січні 2016 року його знову затримали.

ФОТО,GETTY IMAGES / Арешт Ель Чапо у 2014 році: мексиканські морські піхотинці ведуть Гусмана до гелікоптера

На суді прокурори наполягали, що Айспуро відіграла ключову роль у втечі чоловіка. Її також звинувачували в тому, що вона була зв’язковою для Ель Чапо: як під час його втечі, так і під час перебування за ґратами. За словами обвинувачів, дружина наркобарона передавала накази членам його картелю та синам від попередніх дружин, відомим як “Чапітос” (“Маленькі Чапо”).

Після втечі через тунель у 2015 році Гусман ховався від правосуддя протягом шести місяців, перш ніж мексиканські спецсили нарешті спіймали його недалеко від міста Лос-Мочіс, у його рідному штаті Сіналоа.

За рік його екстрадували до США і судили в Нью-Йорку.

Айспуро щодня з’являлася у залі суду в Брукліні.

Бездоганно одягнена та ідеально доглянута, вона посміхалась і махала йому рукою, сидячи у залі для відвідувачів.

В інтерв’ю газеті New York Times Айспуро описала свого чоловіка як “чудового батька, друга, брата, сина, партнера”.

Коли в лютому 2019 року Гусмана визнали винним, подружжя показало одне одному кулаки з піднятим нагору великим пальцем: жест, що означає “все добре”.

Після цього Айспуро залишалася на волі ще майже два роки, доки її не заарештували в аеропорту імені Даллеса неподалік Вашингтона у лютому 2021 року.

Прокурори заявили, що вона була добре знала про злочинну діяльність свого чоловіка та “розуміла масштаби наркоторгівлі картелю “Сіналоа”.

При цьому і звинувачення, і захист зазначали, що Айспуро не брала участі в основній діяльності картелю “Сіналоа”.

“Фактична роль обвинуваченої була мінімальною, – сказав прокурор Ентоні Нардоцці. — Вона була гвинтиком у дуже великому колесі злочинної організації”.

Вона визнала себе винною у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей.

При винесенні вироку Айспуро попросила проявити поблажливість заради дітей. “Я прошу вас не дозволити, щоб вони росли без матері”, – сказала вона судді.

ФОТО,GETTY IMAGES / Емма Коронель з дочками у 2018 році

Її засудили до трьох років ув’язнення, але згодом термін скоротили, внаслідок чого вона опинилася на волі вже у вересні 2023 року.

Її плани на майбутнє незрозумілі, але судячи з того, що її чоловік написав листа з проханням дозволити їй побачитися з ним, вона може поїхати заради цього до штату Колорадо.