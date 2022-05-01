За три місяці щонайменше п’ять відомих російських бізнесменів померли за загадкових обставин

Принаймні п’ять відомих російських бізнесменів наклали на себе руки з кінця січня, причому троє з них імовірно вбили членів своїх сімей, перш ніж накласти на себе руки, повідомляє CNN.

Четверо загиблих пов’язані з російським державним енергетичним гігантом «Газпром» або однією з його дочірніх компаній, зазначає ZN.ua. За повідомленням російських державних ЗМІ РІА Новини, 30 січня 2022 року у селищі Ленінський під Ленінградом було знайдено мертвим топ-менеджера «Газпрому».

РІА повідомило, що на місці події було виявлено передсмертну записку і що слідчі розслідують смерть як самогубство. Російська національна телерадіокомпанія РенТВ впізнала чоловіка Леоніда Шульмана, начальника транспортного відділу «Газпром інвест».

Лише через місяць після цього в тому ж селищі було знайдено мертвим ще один топ-менеджер «Газпрому». Олександр Тюлак. Незалежна російська «Нова газета» повідомила, що він наклав на себе руки.

CNN звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням прокоментувати ці два випадки, але не отримав відповіді.

Михайла Вотфорда, російського мільярдера українського походження, знайшли мертвим у своєму будинку в англійському графстві Суррей 28 лютого.

Поліція Суррея повідомила CNN, що смерть розслідується та що слухання відбудеться 29 липня.

Ще одного російського бізнесмена Василя Мельникова знайшли мертвим разом зі своєю сім’єю в Нижньому Новгороді наприкінці березня, повідомляє російська газета «Коммерсантъ».

Мельников володів компанією «МедСтом», яка виробляла медичні товари. За даними Слідчого комітету Росії, 23 березня було виявлено ножові поранення 43-річного чоловіка, його 41-річної дружини та двох дітей віком 4 та 10 років.

У комітеті не назвали ім’я Мельникова, але вік загиблих та місце події відповідають повідомленню.

«Слідчі] розглядають кілька версій події, у тому числі вбивство дітей та дружини главою сім’ї з подальшим самогубством», — повідомили у комітеті.

А раніше цього місяця ще два російські бізнесмени загинули у очевидних випадках вбивства та самогубства.

Колишнього віце-президента Газпромбанку Владислава Аваєва знайшли мертвим із дружиною та донькою у своїй московській квартирі 18 квітня, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАРС.

Посилаючись на джерело в правоохоронних органах, ТАРС заявило, що влада розслідує смерть Аваєвих як вбивство-самогубство.

Представник Слідчого комітету по Москві Юлія Іванова повідомила ТАРС, що родич виявив тіла Аваєвих після того, як водій сім’ї та няня сказали, що вони не можуть зв’язатися з ними по телефону або потрапити до квартири, оскільки двері були зачинені зсередини.

Ігор Волобуєв, колишній віце-президент Газпромбанку, який нещодавно виїхав з Росії в Україну, сказав CNN, що не вірить, що Аваєв наклав на себе руки.

«Його робота полягала в тому, щоб займатися приватним банківським обслуговуванням, тобто мати справу із VIP-клієнтами. Він розпоряджався дуже величезними сумами грошей. Отже, він наклав на себе руки? Я так не думаю», — сказав Волобуєв CNN.

Всього через день, 19 квітня, на північ від Барселони було знайдено мертвим Сергія Протосеня, колишнього керівника газової компанії «Новатек», яка частково належить «Газпрому». Тіла його дружини та дочки були знайдені неподалік, повідомило CNN минулого тижня офіційне джерело, близьке до слідства.

Протесеню, його дружину та доньку знайшли у їхньому будинку в Льорет-де-Мар, середземноморському курорті неподалік Барселони.

За словами джерела, тіла двох жінок зі слідами насильства знайшли в розкішному будинку сім’ї, а тіло Протосенії було знайдено в саду зовні. Справа розслідується як подвійне вбивство та подальше самогубство у справі про домашнє насильство.

У розмові з Daily Mail син Протосени поставив під сумнів версію подій, припустивши, що натомість було вбито його батька.

«Він любив мою матір і особливо Марію, мою сестру. Вона була його принцесою. Він ніколи не міг нічого зробити, щоб нашкодити їм. Я не знаю, що сталося тієї ночі, але знаю, що мій тато не завдав їм шкоди», — сказав Федір Протосеня, який був у момент вбивства поза домом.