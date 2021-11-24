Коалиция в Германии создана, и это хорошие новости для Украины — эксперт

Недели переговоров в Германии наконец привели к соглашению — социал-демократическая СДПГ, зеленые и либеральная СвДП — согласовали условия коалиционного соглашения нового правительства Германии. Лидеры партийной коалиции вчера объявили, что представят подробности позже. Как отмечает политический эксперт Олег Пономарь, это хорошая новость для Украины.

Перед этим состоится заключительное заседание основного раунда переговоров с участием трех сторон, участвующих в формировании правительственной коалиции. На неделе, начинающейся 6 декабря, нынешний вице-канцлер Олаф Шольц (СДПГ) должен быть избран главой федерального правительства, сообщает ARD TV. Консультации между социал-демократами, зелеными и либералами по формированию правительства начались 21 октября. При этом, скорее всего Министерство иностранных дел ФРГ, возглавит сопредседатель партии «Зеленых» Аннален Бербок.

По мнению Пономаря, она самый проукраинский политик, выступающий за поставки Украине оружия, предоставление ПДЧ в НАТО и ЕС, при этом она активно выступает против российского «Северного потока-2».

Лишь во вторник партийные лидеры и генеральные секретари трех групп достигли договоренности по спорному вопросу защиты климата. Согласно информации ARD, коалиционное соглашение будет включать масштабное расширение сектора возобновляемой энергетики. Коалиция также рассматривает 2030 год как крайний срок для отказа от угля — это будет на восемь лет раньше, чем планировалось ранее.

Напомним, что СДПГ победила на парламентских выборах в сентябре. С формированием нового федерального правительства канцлер Ангела Меркель , которая не участвовала в выборах 26 сентября, завершит свою работу спустя 16 лет.

Кто такой Олаф Шольц, следующий канцлер Германии?

В ходе своей избирательной кампании на пост следующего канцлера Олаф Шольц сумел, прежде всего, убедить избирателей в том, что он будет очень похож на Ангелу Меркель.

Лаконичный, хорошо информированный и безо всякого снобизма, г-н Шольц похож на футболиста, который посмотрел видео другого игрока и изменил свою игру, — отмечает Робин Александер, давний политический обозреватель Меркель и Шольца.

Поскольку г-н Шольц представил свое новое левоцентристское правительство в среду и готовится к вступлению в должность в следующем месяце, возникает один вопрос для Германии, всей Европы и мира: сможет ли он продолжить политику г-жи Меркель?

Глава немецкого государства редко вступает в должность во время стольких кризисных ситуаций.

Как только он будет приведен к присяге в качестве федерального канцлера в начале декабря, г-н Шольц должен будет справиться с нарастающей пандемией, напряжением на польско-белорусской границе, мобилизацией войск президента России на восточной границе Украины, более конфронтационным Китаем и менее заслуживающие доверия США.

63-летний социал-демократ Шольц был известным лицом в политике Германии более двух десятилетий и работал в двух правительствах, возглавляемых Христианско-демократической партией Меркель, в последнее время в качестве министра финансов.

Но он также был чем-то вроде политического хамелеона, прагматичного политика, который так легко перемещается влево и вправо, что иногда трудно увидеть, на чем он стоит, — пишут немецкие эксперты.

Г-н Шольц родился в Оснабрюке на севере Германии и вырос в Гамбурге, городе, который он позже возглавил в качестве мэра. Его дед был железнодорожником, родители работали в текстильной промышленности. Он и его братья первыми в семье поступили в университет.

Он еще учился в средней школе, когда присоединился к социал-демократам. Как пылкий молодой социалист, он в течение десяти лет защищал рабочих, которым угрожало закрытие фабрик, в качестве юриста по трудовому праву. Затем, будучи генеральным секретарем своей партии в последнем левоцентристском правительстве канцлера Герхарда Шредера, он защищал болезненные реформы рынка труда с помощью машинной эффективности, за что получил прозвище «Scholzo-mat».

Когда его впервые избрали в парламент, он был на левом крыле своей партии. Сегодня считается, что он находится справа от большей части его базы — во многом как президент Байден в Соединенных Штатах, с которым его иногда сравнивают.

Некоторые надеются, что да — а темой его кампании было уважение к рабочему классу — было доказательством того, что молодой идеалист, превратившийся в постидеологического центриста, может снова стать более радикальным в свои шестьдесят.

Шольца, который, как сообщается, потерял 5 кг и бросил употреблять алкоголь перед выборами, долгое время недооценивали. Он всегда играл в долгую игру. По словам близкого соратника, его стремление стать канцлером восходит к 2011 году.

Даже политические оппоненты с восхищением отзываются о его политических инстинктах, настойчивости и спокойной уверенности в себе. Три года назад, когда его партия находилась на рекордно низком уровне, он сказал New York Times, что социал-демократы победят на следующих выборах.