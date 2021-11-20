В Петербурге двух недорослей задержали за фото со спущенными штанами на фоне храма Спаса на Крови

В Петербурге возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) из-за фото двоих подростков со спущенными штанами на фоне Спаса на Крови.

Об этом сообщают «Бумага» «Фонтанка» со ссылкой источники.

По данным «Бумаги», дело возбудили из-за фотографии, сделанной в июле 2021 года.

Как отмечает «Фонтанка», юношам на снимках 15 и 17 лет. Управление МВД по Петербургу подтвердило изданию задержание. По данным «Фонтанки», старший подросток родился в Молдове и живет в Невском районе. Младший подросток — «практически его сосед» — и живет с мамой и бабушкой.

Поводом для дела стал снимок, который опубликован в паблике «Неизданное | Санкт-Петербург». На нем двое подростков стоят на фоне храма со спущенными штанами, один — передом, другой — задом с оголенными ягодицами. // Медиазона