США отказались от российской нефти и газа, — Байден

Соединенные Штаты Америки приняли решение отказаться от энергоносителей Российской Федерации. Ввели запрет на импорт газа, нефти и энергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.

По словам Байдена, в данный момент США сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов.

«Я объявляю, что США принимают решения по российским энергоресурсам. Теперь российская нефть не будет поставляться в США. Мы не будем субсидировать войну в Украине», — заявил президент.