Киргизстан відмовився від навчань ОДКБ на своїй території

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Причина такого рішення не називається.

Влада Киргизстану ухвалила рішення скасувати навчання ОДКБ на своїй території.

Киргизстан відмовився від навчань ОДКБ на своїй території / фото instagram.com/milgovkg

Киргизстан відмовився від навчань ОДКБ на своїй території / фото instagram.com/milgovkg

Про це пише “Радіо Азаттик”. 

Як повідомили в прес-службі Міністерства оборони Киргизстану, командно-штабні навчання з миротворчими силами ОДКБ “Непорушне братство-2022” мали пройти на території Киргизстану в жовтні поточного року.

Причина такого рішення не називається.

Минулого місяця між військовими Киргизстану і Таджикистану відбулося масштабне зіткнення, країни звинуватили одна одну в збройному акті агресії. Повідомляли про 74 загиблих таджикистанців і 63 громадян Киргизстану.

Після цього влада Киргизстану закликала ОДКБ, куди входять РФ, Вірменія, Білорусь, Казахстан, сам Киргизстан і Таджикистан, взяти активну участь у врегулюванні ситуації.

Наприкінці вересня Вірменія також відмовилася від навчань. За офіційною версією – через ситуацію на кордоні з Азербайджаном.

Реакція ОДКБ на війну в Україні

Як писав УНІАН, Росія, яка відчуває гостру потребу в людських ресурсах для продовження війни проти України, не знаходить підтримки серед країн Організації Договору про колективну безпеку.

У травні президент РФ Володимир Путін покликав “однодумців” з Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану на ювілейний саміт ОДКБ. Під час зустрічі він розповів про війну в Україні, але підтримку знайшов тільки з боку Білорусі.

Проте, в серпні Росія почала вербувати громадян Узбекистану, Таджикистану і Киргизстану до лав російської армії. А 13 вересня ЗСУ вперше взяли в полон російського найманця з Узбекистану.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації. На тлі цього Казахстан і Киргизстан, що входять в ОДКБ, і Узбекистан, що вийшов з організації в 2012 році, застерегли своїх громадян від участі у війні на боці Росії та нагадали про кримінальну відповідальність.

Представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров зазначав, що країни, що входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), не братимуть участі у війні Росії проти України: це “не входить в зону відповідальності організації”. // УНІАН

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