В Москве обнаружили в пакетах расчлененное тело женщины
В Москве в квартире обнаружили расчлененное тело женщины разложенное по пакетам.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Пакеты с телом были найдены в квартире дома на Ореховом бульвар. Установлено, что погибшая была 1979 года рождения, пишет ТАСС со ссылкой на Иванова.
Отмечается, что в квартире находился супруг женщины. Полиция проверяет его на причастность к совершению преступления. // МК
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