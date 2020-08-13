В Москве обнаружили в пакетах расчлененное тело женщины

В Москве в квартире обнаружили расчлененное тело женщины разложенное по пакетам.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Пакеты с телом были найдены в квартире дома на Ореховом бульвар. Установлено, что погибшая была 1979 года рождения, пишет ТАСС со ссылкой на Иванова.

Отмечается, что в квартире находился супруг женщины. Полиция проверяет его на причастность к совершению преступления. // МК