В России грядет налоговая катастрофа

Отложенные к концу года налоги на предпринимателей не смогут заплатить около 40% представителей бизнеса, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей.

46% предпринимателей заявили об ухудшении своих финансовых показателей. 26% описывают свое положение словами «кризис» и «катастрофа». Большинство бизнесменов говорят о падении спроса на их продукцию. Этот спрос до сих пор не восстановился, от его падения страдают 56% бизнесменов. А для 25% бизнесменов спрос упал в 5 раз.

Директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович отметил, что программы поддержки бизнеса, принятые государство, оказались полезными. Но обязательные платежи были всего лишь отсрочены, а не отменены, и сейчас предприниматели не знают, где взять деньги для их уплаты. А в условиях падения спроса финансовые показатели большинства компаний только ухудшаются.

Алехнович предлагает снизить на время налоговые ставки. Также она указала на пример Великобритании, где власти оплачивают ресторанам половину чека их клиентов. Это должно выправить ситуацию с налоговыми долгами. // МК