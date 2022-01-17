В колонию пытались переправить «посылку» с помощью пушки

Пушка была заряжена тремя телефонами, двумя зарядными устройствами и 2,5-литровой бутылкой с «неизвестным содержимым».

В Иркутске (РФ) сотрудники исправительной колонии №6 задержали двух местных жителей, которые пытались переправить на территорию колонии несколько предметов с помощью пневмопушки.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН.

«16 января сотрудники ИК-6 (г. Иркутск) на прилегающей к учреждению территории задержали двух граждан, пытающихся совершить переброс запрещенных предметов на территорию исправительной колонии. На место были вызваны сотрудники полиции. В автомобиле задержанных обнаружена и изъята пневмопушка», — говорится в сообщении.

Пушку заранее зарядили тремя сотовыми телефонами, двумя зарядными устройствами и 2,5-литровой бутылкой с «неизвестным содержимым».

Находку отправили на экспертизу, а нарушители переданы сотрудникам полиции. // УНИАН