В Білорусі до 10 років ув’язнення засудили лауреата Нобелівської премії
В Білорусі винесли вирок у “справі “Весни”. Лауреата Нобелівської премії Алеся Біляцького засудили до 10 років позбавлення волі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zerkalo.io.
Суддя визнав усіх фігурантів справи винними й призначив:
- Алесю Біляцькому позбавлення волі строком на 10 років;
- Володимиру Лабковичу – 7 років;
- Валентині Стефанович – 9 років.
- Дмитру Соловйову, який перебуває за кордоном – 8 років.
Наразі вирок не набув чинності й може бути оскаржений.
Зазначається, що 5 січня розпочався розгляд кримінальної справи проти представників правозахисного центру “Весна”. Фігурантів справи, які не визнали провину за жодною зі статей, звинувачують у контрабанді, організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок.