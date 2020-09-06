Российская МИД-спикерша влипла в очередной скандал с хамскими «дипломатическими» советами сербам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которую неоднократно уличали в подтасовке и передергивании фактов в отношении Украины, опубликовала в соцсети фото с визита президента Сербии в США и сопроводила его не дипломатичным постом.

Она посоветовала представителям сербской власти садиться как Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт», а не как на допросе.

Отметим, Сербия одна из немногих европейских стран, поддерживающих путинскую Россию.

В Белграде уже заявили, что Марии Захаровой должно быть стыдно за эти слова.

Многие россияне возмущены поведением чиновницы, которая явно забыла кодекс этики для государственного служащего.

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

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В Сербии выразили сожаление, что в России не ценят дружеское отношение

Президент Сербии Александар Вучич назвал «примитивизмом» пост Марии Захаровой и выразил сожаление, что в России не ценят позиции Сербии по отношению к ней.

Директор канцелярии по Косово и Метохии, член сербской делегации в Вашингтоне Марко Джурич отреагировал на этот пост в своем Twitter, отметив, что «тот президент у российского президента и полтора часа ждал приема и никогда не требовал отдельного стула»:

«А представь себе, тот президент ни одного плохого слова против России не сказал, даже в этом месте […] а Вам я не позволяю подвергать нападкам гордую Сербию! Устыдитесь!», — заявил член сербской делегации в Вашингтоне.

Министр обороны Сербии Александар Вулин также осудил пост Захаровой о визите делегации республики в США, отметив, что президент Сербии единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России. // NEWSru.com

