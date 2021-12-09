В Польше с погоней задержали украинца, перевозившего девятерых мигрантов

Полицейские пытались остановить водителя для осмотра авто.

В польском селе Трещотки вблизи границы с Беларусью задержали 35-летнего украинца. Он перевозил на автомобиле иракцев, которые незаконно пересекли границу.

Об этом сообщает польское издание RMF 24.

Отмечается, что полицейские пытались остановить водителя Mazda для досмотра. Украинец попытался скрыться и после погони с полицией был арестован в селе Трещотки неподалеку от Бельск-Подляского, примерно в 40 км от границы с Беларусью. Во время осмотра салона полиция обнаружила девятерых граждан Ирака, которые перед этим незаконно пересекли границу.

В издании также отмечают, что с начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе полиция Польши задержала 330 так называемых «курьеров», которые оказывали помощь в незаконном пересечении границы. Всего они хотели перевезти почти 1,4 тысячи человек. // УНИАН