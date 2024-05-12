Шольц: Українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині

Українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині, навіть попри прагнення української держави повертати громадян, які проживають за кордоном, для участі у війні проти Росії.

Як передає Reuters, про це у суботу, 11 травня, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час виступу на заході групи газет RND.

“Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання”, – сказав він.

Як передає агенція dpa, канцлер також закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися. “Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці”, – сказав він. // DW