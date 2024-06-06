Удар по Керченській поромній переправі: британська розвідка повідомила про наслідки

Удар створив тимчасові перебої у логістиці для потреб російської армії

Удари по поромній переправі росіян в окупованому Криму біля Керчі серйозно ускладнили окупантам логістику, зокрема військового призначення. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Раніше Україна завдала ударів по двох російських поромних переправах у Керчі, вивівши їх з ладу.

«Ці пороми майже точно були основним способом залізничного перевезення російського пального та боєприпасів до Криму, з огляду на суворі заходи безпеки на Керченському мосту», – йдеться в повідомленні.

Аналітики Міноборони Британії вважають, що цей удар майже точно створив тимчасові перебої у логістиці для потреб російської армії та, можливо, також постачання пального до Криму.

«Росії майже точно доведеться якнайшвидше замінити залізничний пором, що, ймовірно, вплине на її ширші логістичні операції у морі, або ж їй доведеться ризикувати послабленням заходів безпеки і використовувати залізничний міст для перевезення пального і вибухонебезпечних вантажів. Український удар по поромних переправах і подальший удар по нафтобазі неподалік знову підсвітлює вразливість Керченської протоки, попри значні інвестиції Росії у заходи безпеки та ППО», – повідомляє Міноборони Британії.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об’єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників. // Главком