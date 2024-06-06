НАБУ проводить обшук у кабінеті першого заступника головного прокурора Кіровоградщини

У кабінеті першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури працівники Національного антикорупційного бюро проводять обшук.

Цю інформацію Суспільному підтвердив об 11:30 керівник обласної прокуратури Ян Стрелюк.

Речниця НАБУ Маргарита Живага сказала, що наразі інформацію не коментують.

З офіційного сайту Кіровоградської обласної прокуратури відомо, що з вересня 2020 року першим заступником керівника облпрокуратури працює Юрій Ковальов.

Він народився у 1988 році в місті Харків. У 2010 році закінчив навчання у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю “Правознавство”.

Свою трудову діяльність розпочав у 2011 році на Харківщині. Працював на посаді помічника прокурора Куп’янського міжрайонного прокурора. Згодом обіймав посади помічника та прокурора Дзержинського району Харкова.

Був прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури в облпрокуратурі. Заступником керівника Дергачівської місцевої прокуратури.

Начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківщини.