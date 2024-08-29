Переплатили ₴8 млн. під час закупівлі вимірювачів швидкості TruCam – повідомлено про підозру ексзаступнику Голови Держагентства інфраструктурних проектів України

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику Голови Державного агентства інфраструктурних проектів України у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними досудового розслідування, у 2020 році підозрюваний очолював тендерний комітет Державного агентства інфраструктурних проектів України. В цей час Агентством, на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні, проводилась закупівля 72 одиниць лазерних вимірювачів швидкості для Національної поліції.

Підозрюваний, як голова тендерного комітету, допустив безпідставне прийняття рішення про закупівлю вимірювачів швидкості шляхом проведення переговорів із конкретним постачальником замість оголошення публічної закупівлі.

Як наслідок, Державне агентство інфраструктурних проектів України прийняло пропозицію цього підприємства на суму 33,5 млн гривень.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок обмеження конкуренції під час проведення закупівлі, вартість придбаних вимірювачів швидкості було безпідставно завищено на 8 млн гривень.

Київська міська прокуратура