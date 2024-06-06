Житель Одеси продавав в інтернеті неіснуючі тримери для гоління

Зловмисник ошукав чотирьох співмістян. Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Не дочекавшись знайденого в мережі товару, за який зробили повну передоплату, потерпілі звернулися в поліцію. В ході досудового розслідування працівники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що заявники натрапили на афериста.

Він під вигаданим ім’ям розмістив на одному з популярних інтернет-сайтів оголошення про продаж тримерів для гоління вартістю 400 грн, яких насправді не мав. Протягом кількох днів на пропозицію відгукнулись четверо громадян.

Правопорушник запевнив їх у наявності товару та можливості поставки поштою за умови повної передоплати. Ведені в оману люди погодились і перерахували гроші на абонентський номер «продавця», після чого той припинив із ними зв’язок.

Вжитими заходами поліцейські встановили особу зловмисника, яким виявився 31-річний житель Одеси. У нього вилучили мобільний телефон з інформацією, що підтверджує причетність до правопорушення.

«За наявності достатніх доказів ми під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від 51 тис. до 68 тис. грн або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває», – розповіла старша слідча територіального підрозділу поліції Валерія Мазуренко.

Вкотре звертаємося до громадян з проханням бути обачнішими і не сплачувати наперед гроші за товар неперевіреним продавцям.

ГУ Національної поліції в Одеській області