Судимий за вбивство львів’янин «торгував» військовою амуніцією, знаходячись у СІЗО

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова до суду скеровано обвинувальний акт стосовно раніше судимого 31-річного мешканця Львова. Його звинувачено у шахрайстві, що завдало значної шкоди постраждалому (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, фігурант через інтернет продавав військову амуніцію, якої у нього ніколи не було, і нічого продавати він наміру не мав. Вказану діяльність чоловік здійснював, сидячи в одній із львівських установ виконання покарань. Зокрема, жертвою інтернет-оголошень став мешканець Полтави. З «продавцем» він контактував через мобільний телефон.

Рецидивіст пропонував «широкий асортимент» – від тактичних рукавиць і наколінників до військової форми та чоловічого взуття.

Постраждалий настільки довірився підсудному, що зробив 8 грошових переказів (кожен від 5 тис. до 25 тис. грн), поки збагнув, що у нього просто видурюють гроші.

Загалом полтавчанину було завдано шкоди на суму понад 145 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури