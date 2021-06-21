Підліткі заради розваги обікрали перший в Україні вендинговий автомат з іграшками

14 червня о 03 годині ночі у центрі міста Ірпінь четверо підлітків здійснили напад на вендинговий автомат з дитячими іграшками. Скло автомату зловмисники розбили за допомогою металевих самокатів та викрали іграшки на суму понад 6 тисяч гривень.

Власники автомату одразу повідомили про це до поліції, а відео з камер спостереження з’явилося у мережі інтернет. Встановлено, що цей автомат був першим в Україні і пропрацював менше трьох тижнів.

Оперативники управління карного розшуку провели низку розшукових заходів та встановили особи зловмисників. Ними виявились місцеві підлітки віком від 14 до 16 років. Усі вони – діти з забезпечених родин. Юнаки пояснили, що розбили автомат заради забави.

Тепер батьки підлітків будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Київщини вкотре закликає батьків приділяти більше уваги дозвіллю своїх дітей, аби застерегти від протиправної поведінки.

Відділ комунікації поліції Київської області