Підприємця з Дубенщини судитимуть за повторне незаконне заволодіння бюджетними коштами

Прокурорами Дубенської окружної прокуратури затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з місцевих приватних підприємств, який незаконно заволодів бюджетними коштами, виділеними на ремонт закладу освіти Дубенського району, та легалізував майно, одержане злочинним шляхом (ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, який раніше вже обвинувачувався у вчиненні майнових корупційних правопорушень, отримав від сільської ради понад 290 тис. гривень авансу на капітальний ремонт покрівлі комунального закладу. Втім, підприємець просто привласнив ці кошти.

Крім того чоловік, знаючи, що гроші одержані злочинним шляхом, здійснив фінансові операції, чим фактично легалізував незаконно отриманий прибуток.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області

Згідно з санкцією статей такі правопорушення караються ув’язненням на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дубенської окружної прокуратури