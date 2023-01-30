Двом ексофіцерам ВМС ЗСУ повідомлено про підозри у держзраді та дезертирстві

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону та Білгород-Дністровської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру колишньому начальнику штабу – першому заступнику начальника та командиру групи інженерного забезпечення інженерного загону Центру оперативного (бойового) забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України за фактами державної зради та дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

За даними слідства, у 2014 році під час тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя внаслідок збройної агресії РФ колишні офіцери не з’явилися на службу в пункт постійної дислокації на материковій частині України. Зрадивши військовій присязі на вірність українському народові, вони перейшли на бік ворога. Підозрювані відмовились виконувати обов’язки несення військової служби у Збройних Силах України.

З 2014 року і дотепер вони проходять військову службу у складі збройних сил РФ в федеральній бюджетній установі «міжнародний протимінний центр збройних сил РФ».

Наразі вживаються заходи щодо ініціювання питання про здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia).

Досудове розслідування кримінальних проваджень здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Миколаєві.

Офіс Генпрокурора