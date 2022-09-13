У службовій недбалості зі збитками понад ₴34 млн. підозрюють ексначальника виправного центру на Дніпропетровщині

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру ексначальнику виправного центру в м.Дніпро за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, начальник колонії, неналежно виконуючи свої обов’язки, не проконтролював та допустив безконтрольний скид підприємством твердих побутових відходів до котловану, розташованому на прилеглій земельній ділянці. Службова особа була достовірно обізнана про те, що відходи, які утворюються в процесі здійснення державним підприємством господарської діяльності, несанкціоновано скидаються та зберігаються на відкритому ґрунті у зазначеному котловані.

Відповідно до висновків фахівців, службова недбалість начальника виправного центру призвела до засмічення побутовими відходами навколишнього середовища, яке завдало збитків державі на суму понад 34 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури