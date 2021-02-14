На Сумщині затримали жінку, підозрювану у вбивстві співмешканця

Подія сталася у місті Глухів. Під час сімейної сварки 26-річна місцева жителька нанесла чоловіку смертельне ножове поранення. Жінку затримано, вона активно спілкується зі слідчими.

Про раптову смерть 35-річного жителя Глухова у поліцію повідомила родичка померлого. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції.

«Під час огляду тіла небіжчика експерти виявили ножове поранення у груди, яке і стало причиною його смерті, — розповідає Олександр Вернігоров, тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції. – Підозра одразу впала на 26-річну співмешканку чоловіка, хоча спочатку вона і заперечувала свою провину».

Як встановили правоохоронці, того вечора подружжя вживало спиртні напої, і в чергове посварилося. Останнім аргументом у їх сварці став ніж, якого жінка схопила зі столу та вдарила ним співмешканця у груди. Після скоєного пішла спати.

Того ж вечора вона знайшла його мертвим і повідомила про це родичів, промовчавши про сварку та ніж.

За словами сусідів, чоловік та жінка вели антисуспільний спосіб життя, зловживали спиртними напоями. В їх оселі частенько виникали сварки.

Наразі жінку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відносно неї у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За скоєне їй загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області