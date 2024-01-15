Прикарпатка віддала за неіснуючий квиток на автобус 43 000 гривень

Поліція радить, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті.

Щодня аферисти вигадують нові схеми для видурювання коштів у громадян. Потерпілі не перевіривши інформації, повідомляють особисті дані та втрачають свої заощадження.

В одну із таких афер потрапила 32-річна мешканка Калуського району. Жінка вирішила придбати квиток на автобус та здійснила за нього оплату. Надалі до потерпілої зателефонував нібито водій автобуса та повідомив, що кошти заявниця перерахувала на неправильний рахунок. Тож, аферист повернув потерпілій гроші за попередній квиток. А для замовлення нового квитка, шахрай скинув їй фішингове посилання, за яким жінка перейшла та ввела дані до банківської картки. Після проведеної операції аферисти списали з карти 43 тисячі гривень.

Жінка намагалась зв’язатись із псевдо-водієм, однак номер був заблокований.

Для того щоб не втрапити у пастку шахраїв, варто під час здійснення операцій в інтернеті дотримуватись таких правил:

-️ не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах;

-️ нікому не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код;

-️ перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній;

Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв?

-️ якщо Ви зрозуміли що вказали дані банківських карт шахраям – негайно блокуйте картку;

-️ зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо Вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо та зверніться до найближчого відділу поліції або зателефонуйте на лінію 102.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини