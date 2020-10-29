Сварщик-«космонавт» зарезал знакомую по ее «просьбе»

Женщина в шутку предложила ему убить ее из-за сказанного обидного слова

Житель уральского города Талица зарезал знакомую ив результате конфликта, который вспыхнул между ними из-за шутки женщины. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Свердловской области.

По данным следствия, 27 апреля 53-летний мужчина пригласил к себе домой 50-летнюю знакомую, чтобы вместе выпить. Во время застолья гостья стала в шутку называть хозяина «космонавтом», намекая на его срочную службу в космических войсках в советские годы.

Мужчине шутка показалась обидной, и он объяснил ей, что никакой он не «космонавт», а во время службы он был сварщиком. В какой-то момент он взял нож, чтобы нарезать продукты для закуски, продолжая выслушивать шутки про «космонавта». Увидев нож у него в руках, знакомая выкрикнула: «Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!».

«Разгорячённый алкоголем мужчина воспринял её слова как руководство к действию и нанёс потерпевшей несколько ножевых ранений», — говорится в сообщении ведомства.

От полученных повреждений женщина умерла на месте происшествия. Мужчина не стал скрывать преступление и сам явился в правоохранительные органы с признанием. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». // МК