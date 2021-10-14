В Одесі правоохоронці перекрили незаконний канал ввезення цигарок під виглядом гумових шин

Замість гумових шин у контейнері знаходилося 660 тис. пачок цигарок.

Інформацію про контрабанду партії цигарок, що має прийти до Одеського порту, отримали співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції та СБУ. Спільними заходами вдалося встановити країну відправника вантажу, імовірну дату його прибуття до порту та товар, під виглядом якого мають його ввозити.

Учора, 13 жовтня, правоохоронці під час проведення митниками огляду контейнеру виявили в ньому ящики з підакцизною продукцією. Хоча відповідно до поданої митної декларації в ньому повинні були знаходитися «шини пневматичні гумові». Таким чином, під виглядом шин намагалися незаконно ввезти до України 660 тис. пачок цигарок різних марок.

За результатами проведених заходів працівники Одеського управління стратегічних розслідувань та СБУ перекрили контрабандний канал ввезення підакцизної продукції на територію України та вилучили цигарок на 13 мільйонів гривень.

Встановлюється коло осіб, які можуть бути причетні до організації злочинної схеми ввезення підакцизної продукції.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України